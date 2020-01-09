Несколько московских школ эвакуировали из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Несколько школ в Москве эвакуировали после поступления сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В нескольких московских школах прошла эвакуация, так как поступили анонимные сообщения о возможном наличии в зданиях взрывных устройств", - рассказал собеседник агентства, не уточнив точное количество школ и их адреса.

В декабре 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступали в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.