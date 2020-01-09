Информация об угрозах взрывов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозой взрыва трех вокзалов в Москве, храма Христа Спасителя, столичных школ и больницы, а также магазинов "Перекресток" и "Пятерочка" в Подмосковье оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. В ходе обследования зданий и прилегающей территории Курского, Киевского и Ярославского вокзалов в Москве, пяти школ, больницы и храма Христа Спасителя взрывоопасные предметы обнаружены не были. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, не подтвердилась информация об угрозе взрыва в сети магазинов "Перекресток" и "Пятерочка" в Московской области.

Ранее сегодня несколько районных судов Москвы эвакуировали из-за сообщения о "минировании". Данная информация, как выяснилось в ходе проверки, оказалась ложной.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.