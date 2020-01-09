Археологи обнаружили в Москве стоянку древних рыбаков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Археологи нашли на территории бывшего воспитательного дома в Китайгородском проезде в Москве фрагменты лепных керамических сосудов с орнаментом, характерным для позднего этапа неолитической Льяловской культуры (4-3 тыс. до н. э.). Находки свидетельствуют о том, что здесь могла быть стоянка древних рыбаков, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Обнаруженные фрагменты керамики могут свидетельствовать о том, что когда-то здесь была стоянка древних рыбаков. Сейчас эту версию изучают специалисты", - цитирует пресс-служба главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Уточняется, что фрагменты обнаружены в отложениях, образовавшихся в ходе многократных разливов Москвы-реки. "Пока рано судить о том, имеет ли материал местное происхождение или был намыт водой", - добавили в пресс-службе.

Емельянов отметил, что археологи ведут работы на территории бывшего воспитательного дома с ноября прошлого года, за это время было найдено более 900 артефактов XII-XX веков: косметические банки, подковы, печные изразцы, пули, наконечник стрелы, нательные кресты и другие предметы.

Согласно данным на сайте мэра и правительства столицы, Императорский воспитательный дом был учрежден 1 сентября 1763 года Екатериной II. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В ближайшие годы архитектурный комплекс будет отреставрирован, а пока идут научные исследования исторических зданий и прилегающей территории. Проект ансамбля создал архитектор Карл Бланк, комплекс зданий является образцом петербургского классицизма.