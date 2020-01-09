{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Археологи обнаружили в Москве стоянку древних рыбаков

Находки обнаружили в Китайгородском проезде

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Археологи нашли на территории бывшего воспитательного дома в Китайгородском проезде в Москве фрагменты лепных керамических сосудов с орнаментом, характерным для позднего этапа неолитической Льяловской культуры (4-3 тыс. до н. э.). Находки свидетельствуют о том, что здесь могла быть стоянка древних рыбаков, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Обнаруженные фрагменты керамики могут свидетельствовать о том, что когда-то здесь была стоянка древних рыбаков. Сейчас эту версию изучают специалисты", - цитирует пресс-служба главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Уточняется, что фрагменты обнаружены в отложениях, образовавшихся в ходе многократных разливов Москвы-реки. "Пока рано судить о том, имеет ли материал местное происхождение или был намыт водой", - добавили в пресс-службе.

Емельянов отметил, что археологи ведут работы на территории бывшего воспитательного дома с ноября прошлого года, за это время было найдено более 900 артефактов XII-XX веков: косметические банки, подковы, печные изразцы, пули, наконечник стрелы, нательные кресты и другие предметы.

Согласно данным на сайте мэра и правительства столицы, Императорский воспитательный дом был учрежден 1 сентября 1763 года Екатериной II. Он является объектом культурного наследия федерального значения. В ближайшие годы архитектурный комплекс будет отреставрирован, а пока идут научные исследования исторических зданий и прилегающей территории. Проект ансамбля создал архитектор Карл Бланк, комплекс зданий является образцом петербургского классицизма.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Информация об угрозах взрывов в Московском регионе оказалась ложной
Волна "минирований" в регионе началась с ноября 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС