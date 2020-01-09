Музей Победы в Москве посетили в каникулы 34 тыс. человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе побил свой рекорд посещаемости в новогодние каникулы. В новом году в праздничные дни его посетили почти 34 тыс. человек, сообщает пресс-служба музея в четверг.

"Музей Победы побил прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники. За семь дней - со 2 по 8 января - в музее побывали почти 34 тыс. человек, в то время как за аналогичный период прошлого года - 31 тыс.", - сообщили в музее.

В этот период можно было посетить выставку "Война: день за днем", где представлены раритеты середины ХХ века из фондов музея - первые советские елочные игрушки, новогодние открытки, фронтовые письма с поздравлениями. "Посетителям были интересны и другие временные экспозиции - "Искусство и мир", "Фронтовой портрет. Судьба солдата", "Герои тыла" и "Реликвии Победы", а также диорамный комплекс музея, трехмерная историко-художественная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" и свето-звуковая инсталляция "Дорога к Победе", - добавили в пресс-службе.

"Особой популярностью у юных жителей и гостей столицы пользовался новогодний исторический квест "Елка Победы. Новая миссия". Во время каникул в день проходило по восемь сеансов увлекательной интерактивной программы. Все праздники работал кинотеатр Музея Победы, в залах которого демонстрировались новинки отечественной и зарубежной киноиндустрии", - добавили в музее.