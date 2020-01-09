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Зоопарк в "Сокольниках" приостановил работу после сообщений о плохом обращении с животными

Дирекция парка не планирует полностью отказываться от работы подобных живых уголков

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Руководство парка "Сокольники" в Москве приостановило работу контактного зоопарка после появившейся информации о ненадлежащем обращении с животными, проводится проверка персонала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации парка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники контактного зоопарка выводили животных на улицу на поводках с целью привлечения внимания посетителей, что вызвало у зверей стресс.

"Живой уголок существует в парке с 2016 года. С 9 января мы приостановили его работу до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сотрудниками парка и организацией "Зооград" проводится проверка персонала на соответствие квалификации", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что дирекция парка не планирует полностью отказываться от работы подобных живых уголков в "Сокольниках", так как зачастую это один из немногих способов ознакомления посетителей с разнообразной фауной. При этом он подчеркнул, что работа подобных заведений должна быть выстроена правильно и не вызывать вопросов у посетителей.

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