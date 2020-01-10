В Московском зоопарке принимают нераспроданные новогодние ели и сосны

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Обитатели Московского зоопарка могут получить "в подарок" новогодние ели и сосны, которые там начали принимать с 1 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

"С 1 января зоопарк начал принимать нераспроданные новогодние ели и сосны. На данный момент более 1,5 тыс. хвойных деревьев ждут своей очереди, чтобы украсить вольеры животных, стать для них новой игрушкой или полезным лакомством. Почувствовать хвойный вкус Нового года уже успели азиатские слоны, снежный барс, белые медведи, индийские львы, сычуаньские такины, овцебыки и многие другие обитатели зоопарка", - говорится в сообщении.

Московский зоопарк традиционно использует нераспроданные ели с городских елочных базаров для "обогащения среды обитания питомцев" и в качестве дополнительного естественного декора вольеров. Некоторые животные также употребляют хвойные породы деревьев в пищу.

Хвоя содержит много ценных биологических компонентов, также она богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным "десертом" для многих животных как в естественной среде обитания, так и в зоопарках.

"За первую неделю 2020 года мы уже успели получить от столичных предпринимателей более полутора тысяч деревьев. При этом число желающих подарить обитателям зоопарка новогоднюю ель или сосну растет день ото дня. Мы очень рады, что нераспроданные елки не отправляются на свалку, а получают вторую жизнь в вольерах наших животных и могут быть очень полезны. Так, для одних зверей ели и сосны - это любопытный предмет, который можно исследовать, для других - вкусная добавка в ежедневный рацион. Помимо этого, все наши дикие кошки любят использовать деревья, чтобы точить свои когти", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

В зоопарке начали принимать новогодние деревья с 2012 года. Передать елку или сосну в дар могут только компании, а вот от частных лиц деревья не принимаются, поскольку ели, использовавшиеся в качестве новогоднего декора, могут быть потенциально опасны для животных. В этом году прием новогодних деревьев продлится до 15 января.