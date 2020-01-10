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Незначительное похолодание ожидается в Москве на выходных

Синоптики отмечают, что температура все равно будет выше нормы примерно на пять градусов
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Снегопад и похолодание до минус шести градусов ожидаются в Москве на выходных, сообщил в пятницу ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Понижение температуры, пусть небольшое, но прогнозируется в ночь на воскресенье, а перед этим в субботу выпадет небольшой снег. Все-таки какое-то подобие зимы будет. Температура в эту ночь понизится до минус четырех - шести, по области - до минус девяти градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, температура все равно будет выше нормы примерно на пять градусов, а затем москвичей ждет очередное потепление.

По данным Гидрометцентра, в Москве в субботу днем прогнозируется от нуля до минус двух градусов, в воскресенье - от нуля до плюс двух градусов.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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