Гостей "Путешествия в Рождество" в выходные ждут ледовые шоу, спектакли и мастер-классы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Организаторы фестиваля "Путешествие в Рождество" подготовили обширную программу на предстоящие выходные. Традиционно в Москве можно будет посетить не только центральные, но и окружные площадки, об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Хорошие новости для всех, кто хочет запланировать самые увлекательные выходные: 11 и 12 января площадки в центре и округах будут встречать гостей и радовать праздничной программой с 10:00 до 22:00. Посетителей ждут тематические "рождественские" концерты, спектакли - в том числе, представления кукольных театров со всей России от проекта "Золотая Маска в городе" и интерактивные постановки", - сообщили в пресс-службе.

Большая программа запланирована 11 и 12 января и на ледовых площадках. На площади Революции гости фестиваля смогут посмотреть шоу "Короли и Королевы льда" с участием двукратного Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и России Евгения Плющенко, Олимпийской чемпионки, четырехкратной чемпионки России Аделины Сотниковой, призера чемпионатов Европы, двукратного чемпиона России Сергея Воронова и других известных фигуристов.

Гостей площадки, которая расположена на Манежной площади, будут ждать концерты творческих коллективов.

"Здесь с самого утра и до позднего вечера Снеговик-Почтовик приветствует гостей и фотографируется с ними, а персонажи европейских рождественских ярмарок играют с желающими в ярмарочные игры и рассказывают о праздничных традициях. С 12.00 до 20.00 здесь проходят мастер-классы: детям и взрослым предложат смастерить адвент-календарь и рождественский коллаж, а также научиться готовить шоколадные конфеты", - сообщили в пресс-службе.

Для детей от трех до шести лет на фестивале ежедневно работают два сноуборд-парка. Один из них расположен на Новом Арбате, неподалеку от взрослой площадки, а второй - на Тверском бульваре.

По словам организаторов, в рамках программы от "Золотой Маски" в городе", на площади Славы в субботу Театр кукол Республики Карелия покажет спектакль "Юлениссе". Начало мероприятия в 18:00.