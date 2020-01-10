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Теплая погода без осадков ожидает москвичей на Старый Новый год

Синоптики прогнозируют, что днем воздух прогреется до трех градусов тепла

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Старый Новый год будет теплым и бесснежным в Москве, температура днем будет достигать трех градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Новогодняя ночь [по старому стилю] не ожидается холодной. Ночные температуры - от минус четырех до плюс одного градуса, дневные - от плюс двух до плюс трех градусов. Можно было ожидать, что хотя бы к Старому Новому году будет морозец, но ничего подобного", - сообщил он.

По словам Вильфанда, погода в этот день будет облачной и преимущественно без осадков.

Новый год по юлианскому календарю наступает в ночь с 13 на 14 января. Праздник появился в связи с изменением летоисчисления. В 1918 году в России "поменяли" календарь - ранее страна жила именно по юлианскому календарю. Однако, Европа жила по нынешнему, григорианскому календарю, и это создавало неудобства. Первый календарь был создан в Римской империи и основывался на древнеегипетской астрономии, а григорианский календарь создали в XVI веке с учетом новых знаний об устройстве вселенной. Разница между двумя системами исчисления составляет 13 дней.

Теги
Россия
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