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В Москве ожидается небольшой снег

Температура воздуха составит минус два градуса

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег и до минус двух градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 2 - ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус шести градусов. В связи с гололедицей, туманом и снегом 11 января объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5 - нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.

Теги
Россия
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