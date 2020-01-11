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В Москве ожидаются аномальное тепло и новые заявки на температурный рекорд

В течение следующей недели температура в столице будет держаться около нулевой отметки

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Новая неделя в Москве будет аномально теплой и преимущественно без осадков, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очередное повышение температуры. В понедельник, 13 января, осадки, ночью до минус одного - плюс одного, а днем - два-четыре градуса [тепла]. Ну совсем это не зимняя температура. Температура [в течение недели] приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в течение недели существенных изменений в характере погоды не ожидается. "Температура будет около нулевой отметки", - пояснил синоптик.

По данным Гидрометцентра, днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется от двух градусов мороза до трех градусов тепла, в четверг - один-шесть градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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