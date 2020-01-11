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Власти Москвы рассказали, как проходит уборка снега

Коммунальные службы столицы проводят механизированное прометание улично-дорожной сети и выборочную противогололедную обработку

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки было задействовано в Москве для борьбы со снегом. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"Коммунальные службы столицы продолжают работу по уборке объектов дорожного хозяйства и дворовых территорий от снега. Проводится сплошное механизированное прометание улично-дорожной сети. Задействовано необходимое количество дорожно-уборочной техники и бригад ручной уборки", - сказал Бирюков.

Он добавил, что в местах образования скользких участков выполнялись работы по выборочной противогололедной обработке.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что по Москве и области к 09:00 11 января выпало 1-1,5 мм осадков. Всего за весь день может снега выпасть до 7 мм. После снегопада в Москве ожидается гололедица.

Теги
РоссияБирюков, Петр Павлович
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