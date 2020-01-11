В Москве не будут удалять граффити с Майей Плисецкой

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти Москвы не планируют закрашивать граффити с балериной Майей Плисецкой на фасаде дома на улице Большая Дмитровка. Об этом в субботу сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Ранее СМИ стало известно о том, что мэрия Москвы требует до 20 января закрасить граффити с Плисецкой из-за того, что оно не было согласовано.

"Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме по ул. Большая Дмитровка удалять не будут", - сказал Бирюков.

Названный в честь балерины сквер на ул. Большая Дмитровка появился в ноябре 2015 года. На стене одного из домов изображена сама Плисецкая. Арт-проект граффити в 2013 году создал известный уличный бразильский художник Эдуардо Кобра.

Майя Плисецкая, всемирно известная балерина, хореограф, актриса и писательница, умерла 2 мая 2015 года в Германии, где жила с 1991 года. Решение о присвоении имени великой балерины скверу в центре Москвы, принято столичным правительством 3 ноября того же года.

Постановление о граффити

Постановление об утверждении правил нанесения граффити на здания в столице правительство Москвы выпустило 16 июля 2019 года. Ранее таких правил не было.

Согласно нормам, рисунки должны быть посвящены выдающимся личностям, историческим событиям, науке, искусству или спорту. Они не должны содержать призывы к насилию и жестокости, потреблению наркотиков, порочить чью-то честь или достоинство, отражать информацию рекламного или порнографического характера.

Дизайн-проекты граффити согласовывают территориальные органы управления, департамент СМИ и рекламы, департамент культуры, департамент культурного наследия, департамент ЖКХ, комитет по архитектуре и градостроительству, департамент городского имущества. Госжилинспекция будет принимать работы.