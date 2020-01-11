На Калужско-Рижской линии метро пассажир упал на пути

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Поезда на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена следуют с задержкой из-за упавшего на пути пассажира. Об этом пресс-служба столичного метро сообщила ТАСС в субботу.

"На станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути. Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, поезда продолжили следовать с обычной скоростью. Потребуется немного времени для вхождения в график, сообщили в пресс-службе метро.