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В ГИБДД Москвы призвали водителей и пешеходов к осторожности на дороге из-за погоды

Гололедица и сильный ветер сохранятся в столице до утра 13 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности на дороге в связи с гололедицей и сильным ветром, которые сохранятся до утра понедельника. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"На дорогах гололедица и сильный ветер, который сохранится до утра 13 января. Призываем водителей увеличивать дистанцию перед впереди идущим транспортом и снижать скорость при поворотах. Рекомендуем утром выезжать на работу пораньше, а ехать помедленнее", - сказали в пресс-службе.

Пешеходам следует, как отметили в управлении, избегать спешки и быть более бдительными. Кроме того, при переходе проезжей части им рекомендуют снимать капюшоны. "Расскажите о мерах безопасности детям", - призвали в управлении.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье и понедельник в Московском регионе ожидается юго-западный и западный ветер соответственно, 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с.

Во вторник скорость ветра в регионе составит 5-10 м/с.

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