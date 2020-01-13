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В Москве ожидается облачная погода и гололедица

Синоптики обещают до 3 градусов тепла

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в понедельник в российской столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем воздух в Москве прогреется до 1-3 градусов тепла, ночью столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса.

В Подмосковье днем ожидается от минус 1 до 4 градусов тепла, ночью - от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. В связи с гололедицей и ветром в Москве и Подмосковье 13 января будет действовать желтый уровень погодной опасности.

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