{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Водители смогут оплатить эвакуацию и хранение машины в приложении "Парковки Москвы"

В приложении также есть возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Оплатить хранение и перемещение эвакуируемого автомобиля водители смогут с помощью приложения "Парковки Москвы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Мы каждый день работаем над улучшением приложения "Парковки Москвы", чтобы оно стало более функциональным и удобным для столичных автомобилистов. Теперь с его помощью автовладельцы могут не только проверять, но и оплачивать перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке, если он был отправлен туда за нарушение правил парковки. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение: это можно сделать в Google Play и App Store", - сообщили в пресс-службе.

В приложении уже есть возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Так, водитель до конца текущих суток может изменить госномер автомобиля и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку. А осенью автомобилисты получили возможность оплачивать парковку на коммерческих капитальных паркингах через приложение.

Тем, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать автомобиль (непосредственно на стоянке), предоставляется скидка в размере 25 %. В остальных случаях необходимо в течение 60 дней оплатить полную стоимость.

Ранее в АМПП сообщили, что стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тыс. рублей (ранее - 3,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. - 5,4 тыс. рублей (ранее - 5,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей, - 7,6 тыс. рублей (ранее - 7,4 тыс. рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тыс. рублей (ранее - 49,2 тыс. рублей).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пять музеев изменили дни бесплатных посещений в Москве в рамках акции
Первая "Московская музейная неделя" в этом году пройдет с 13 по 19 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС