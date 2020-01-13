Водители смогут оплатить эвакуацию и хранение машины в приложении "Парковки Москвы"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Оплатить хранение и перемещение эвакуируемого автомобиля водители смогут с помощью приложения "Парковки Москвы". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Мы каждый день работаем над улучшением приложения "Парковки Москвы", чтобы оно стало более функциональным и удобным для столичных автомобилистов. Теперь с его помощью автовладельцы могут не только проверять, но и оплачивать перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке, если он был отправлен туда за нарушение правил парковки. Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо обновить приложение: это можно сделать в Google Play и App Store", - сообщили в пресс-службе.

В приложении уже есть возможность исправлять ошибки, допущенные во время оплаты парковки. Так, водитель до конца текущих суток может изменить госномер автомобиля и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку. А осенью автомобилисты получили возможность оплачивать парковку на коммерческих капитальных паркингах через приложение.

Тем, кто оплачивает эвакуацию до того, как забрать автомобиль (непосредственно на стоянке), предоставляется скидка в размере 25 %. В остальных случаях необходимо в течение 60 дней оплатить полную стоимость.

Ранее в АМПП сообщили, что стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. с 1 января 2020 года составит 3,4 тыс. рублей (ранее - 3,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. - 5,4 тыс. рублей (ранее - 5,2 тыс. рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с., за исключением грузовых автомобилей, - 7,6 тыс. рублей (ранее - 7,4 тыс. рублей). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50,6 тыс. рублей (ранее - 49,2 тыс. рублей).