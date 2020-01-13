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Реновация

Бескудниковский район Москвы стал лидером по темпам переселения людей по реновации

В процессе переселения находятся 4195 человек, из них уже 2630 стали правообладателями жилья

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бескудниковский район Москвы стал лидером по темпам переселения участников программы реновации, в первую пятерку также вошли районы Пресненский, Южное Медведково, Проспект Вернадского и Котловка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В 2019 году мы можем выделить пять районов Москвы, в которых активнее всего проходит переселение. Ими стали Пресненский и Бескудниковский районы, а также Котловка, Южное Медведково и Проспект Вернадского. В общей сложности в них переселяются 10,72 тыс. человек, 6058 из которых уже заключили договоры с городом", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале, в Бескудниковском районе жители переезжают из 17 пятиэтажек в восемь современных новостроек. В процессе переселения по программе реновации находятся 4195 человек, из них уже 2630 стали правообладателями жилья.

Второе место у Пресненского района, где переселение по программе реновации стартовало в конце 2019 года. Сегодня на стадии переезда находятся 2645 человек, с 675 жителями уже заключил договоры на равнозначные квартиры. Замыкает тройку лидеров район Проспект Вернадского. Из 15 ветхих домов переезжают 2510 жителей, 1705 человек уже заключили договоры.

"На четвертом и пятом месте находятся районы Южное Медведково и Котловка, в которых переселяются 775 и 595 человек соответственно. При этом в Южном Медведкове договоры с городом на новые квартиры заключили 525 человек, а в Котловке - 523 человека", - добавляется в сообщении.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссияРеновация
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