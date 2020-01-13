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Новую гостиницу открыли на Земляном валу в Москве

Общая площадь здания составляет 10,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Восьмиэтажную гостиницу с подземной парковкой ввели в эксплуатацию на улице Земляной вал в центре Москвы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"В восьмиэтажном здании общей площадью 10,5 тыс. кв. м расположено 154 номера. На первых двух этажах разместятся сервисные службы, лобби, ресторан, кафе и конференц-зал. Остальные помещения займут апартаменты", - говорится в сообщении.

Объект возведен за счет инвестора. Уточняется, что подземная парковка рассчитана на 31 машино-место. В пресс-службе также отметили, что новое здание восстановит разрушенный исторический фронт застройки со стороны Садового кольца.

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