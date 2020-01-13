Собянин: путепровод через МЦК на юго-востоке Москвы будет открыт через несколько месяцев

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал в понедельник ход строительства автомобильного путепровода через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) в районе станции Андроновка. По его словам, путепровод будет открыт для проезда в течение нескольких месяцев.

"Мы активно реконструируем действующие пути, строим новые магистрали с Российскими железными дорогами, запускаем такие проекты, как МЦК, МЦД. Это все накладывает серьезную проблему, связанную с пересечением магистральных железных дорог. По сути, становится невозможным переезд через магистральные пути. Поэтому мы ежегодно формируем новые списки путепроводов, один из таких проектов - путепровод, который соединяет 1-ю Фрезерную улицу и улицу Пруд Ключики и в перспективе обеспечит выезд на Юго-Восточную хорду. Надеюсь, мы этот проект запустим в течение нескольких месяцев", - сказал Собянин.

Помимо строительства путепровода, будут благоустроены прилегающие улицы, появятся новые остановки общественного транспорта и удобные тротуары. Строительство четырехполосной эстакады длиной 106 м через ж/д пути МЦК было начато в мае 2018 года. Эстакада существенно облегчит выезд автотранспорта из промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. А благодаря наличию тротуаров пешеходы смогут комфортно добираться от ж/д платформы Фрезер и ТПУ "Андроновка" до близлежащих предприятий и организаций.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию улицы Пруд Ключики, которую расширят до четырех полос движения, а также участков Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. Всего в рамках проекта будет построено 1,8 км дорог. Для удобства пешеходов обустроят 2 км тротуаров. Будут установлены девять остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта.

Реконструкция улицы Пруд Ключики позволит организовать движение наземного общественного транспорта, улучшив транспортную доступность расположенных вдоль нее многочисленных предприятий и организаций. В перспективе планируется организовать выезд с улицы Пруд Ключики на Юго-Восточную хорду, которая пройдет по эстакаде третьим уровнем над строящимся путепроводом через МЦК.