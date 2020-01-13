Теннисный центр откроется в Сколково в 2020 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Многофункциональный теннисный центр с фитнесом, спа и зонами для отдыха создадут на территории Сколково в этом году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"Разработкой проекта занимается московское архитектурное бюро IQ (совместно с "5д дизайн"). В состав спортивного комплекса совокупной площадью в 6 тыс. кв. м войдут четыре крытых корта, фитнес-центр, тренерские помещения, вип-зоны, а также вся необходимая для комфортного пребывания гостей сопутствующая инфраструктура (компактное кафе, спа и т. д.). В рамках благоустройства проекта будут оборудованы пять открытых грунтовых кортов, террасы, рекреационные зоны, скверы", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Отмечается, что комплекс будет расположен в южной части, на въезде в инноград. Кроме того, возле Сколково на пересечении с Большим бульваром появится новая площадь. Ожидается, что центр станет не только новым спортивным объектом, но и точкой общественного притяжения. Территория будет частично открыта для свободного доступа.