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Московский Росреестр опроверг информацию о сбое в центрах госуслуг "Мои документы"

В ведомстве отметили, что все столичные центры госуслуг работают в штатном режиме

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Столичные центры госуслуг "Мои документы" работают в штатном режиме, никакого сбоя и задержек не было зафиксировано. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

Ранее канал "Незыгарь" в Telegram сообщил, что в МФЦ Москвы произошел общегородской сбой программного обеспечения (ПО) регистрации недвижимости.

"В настоящее время управление Росреестра по Москве и центры госуслуг "Мои документы" работают в штатном режиме. Никаких технических сбоев, а также задержек при получении и оформлении документов не зафиксировано", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что прием документов на проведение учетно-регистрационных действий также осуществляется в плановом режиме.

Всего в столице 127 центров госуслуг, которые расположены в каждом из районов. Также в столице есть два флагмана в ЦАО (в ТЦ "Афимолл сити") и ЮЗАО (в ТРЦ "Спектр" в районе Теплый стан) и "Дворец госуслуг" на ВДНХ. Центры работают семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и "Дворец госуслуг" - с 10:00 до 22:00. В зданиях ТЦ открыты 14 центров госуслуг.

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