Компания - резидент ОЭЗ Москвы впервые сделала поставку ортопедической обуви в Китай

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны Москвы - компания "Ортомода" - впервые вышла на китайский рынок и осуществила пилотную поставку детской ортопедической обуви в провинцию Ганьсу, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Подписание компанией "Ортомода" контракта с Китаем в конце декабря стал для всех приятным предновогодним сюрпризом. По итогам 10 месяцев 2019 года Поднебесная занимает шестое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта столицы. За этот период экспорт московской несырьевой неэнергетической продукции в Китай был увеличен на 60,4% и составил $1,1 млрд", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого также цитирует пресс-служба, компания "Ортомода" является крупнейшим в России негосударственным промышленным предприятием в своей отрасли и обеспечивает продукцией 20 тыс. инвалидов в год. "Выход на международный рынок во многом связан с эффективным использованием льгот, которые дают статус резидента столичной ОЭЗ", - отметил Ефимов.

"Ортомода" - крупнейший отечественный производитель ортопедической обуви и адаптивной (реабилитационной) одежды. Изделия изготавливаются для людей со сложными деформациями стоп, больных синдромом диабетической стопы, анатомическую обувь для пожилых людей и маленьких детей, реабилитационную одежду - для людей, использующих кресла-коляски, и лежачих больных, а также школьную форму для детей-инвалидов.