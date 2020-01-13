Один из корпусов МГУ проверяют из-за анонимного сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками прибыли в один из корпусов МГУ им. М. В. Ломоносова для проверки информации об угрозе его взрыва. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва одного из корпусов поступило в администрацию МГУ им. М. В. Ломоносова. Данная информация проверяется сотрудниками экстренных служб, они прибыли на место для обследования территории", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что около 200 человек эвакуировано из Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина после сообщения о "минировании". Кроме того, из-за угроз взрыва были проверены детсады, школы, два районных суда, храм Христа Спасителя, а также родильное отделение ГКБ им. А. К. Ерамишанцева. Информация о "минировании" оказалась ложной.