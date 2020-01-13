{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Артисты мюзиклов Mamma Mia! и "Граф Орлов" представят новый спектакль в Москве

Шоу "Замок Желаний" пройдет 6 и 7 марта в Vegas City Hall

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьера мюзикла "Замок Желаний" состоится 6 и 7 марта на сцене "Вегас Сити Холла" в Москве. В спектакле задействованы артисты уже знаменитых постановок, сообщили в понедельник в пресс-службе мюзикла.

"Шестого и 7 марта в Vegas City Hall состоится премьера мюзикла "Замок Желаний". Это уникальное шоу, в котором соединяются разные эпохи, сочетаются разные музыкальные стили - от рока до классики, и все это объединяет вечная тема любви", - отметили создатели. Сюжет мюзикла основан на легенде о существовании Замка Желаний, нашедший его обретает счастье.

В мюзикле заняты Андрей Белявский, игравший в спектаклях "Граф Орлов", "Алые паруса", "Нотр-Дам де Пари", и Игорь Портной, известный по ролям в мюзиклах Mamma Mia!, "Красавица и Чудовище", "Остров сокровищ", "Иисус Христос Суперзвезда", канадским постановкам "Призрак Оперы" и "Рэгтайм".

Автором идеи и сценаристом выступил Александр Жидков, режиссером - Игорь Рубцов. Хореографию мюзикла готовит Антон Николаев, продюсирует шоу Станислав Мещеряков.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Собянин: около 900 тыс. человек посетили праздничные мероприятия на ВДНХ
По данным пресс-службы ВДНХ, в новогоднюю ночь территорию выставки посетили 100 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС