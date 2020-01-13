Артисты мюзиклов Mamma Mia! и "Граф Орлов" представят новый спектакль в Москве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьера мюзикла "Замок Желаний" состоится 6 и 7 марта на сцене "Вегас Сити Холла" в Москве. В спектакле задействованы артисты уже знаменитых постановок, сообщили в понедельник в пресс-службе мюзикла.

"Шестого и 7 марта в Vegas City Hall состоится премьера мюзикла "Замок Желаний". Это уникальное шоу, в котором соединяются разные эпохи, сочетаются разные музыкальные стили - от рока до классики, и все это объединяет вечная тема любви", - отметили создатели. Сюжет мюзикла основан на легенде о существовании Замка Желаний, нашедший его обретает счастье.

В мюзикле заняты Андрей Белявский, игравший в спектаклях "Граф Орлов", "Алые паруса", "Нотр-Дам де Пари", и Игорь Портной, известный по ролям в мюзиклах Mamma Mia!, "Красавица и Чудовище", "Остров сокровищ", "Иисус Христос Суперзвезда", канадским постановкам "Призрак Оперы" и "Рэгтайм".

Автором идеи и сценаристом выступил Александр Жидков, режиссером - Игорь Рубцов. Хореографию мюзикла готовит Антон Николаев, продюсирует шоу Станислав Мещеряков.