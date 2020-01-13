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Угроза взрыва на станции метро "Библиотека им. Ленина" в Москве оказалась ложной

Опасных для жизни предметов в здании не обнаружили

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Информация о "минировании" станции метро "Библиотека им. Ленина" в Москве не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о "минировании" станции метро "Библиотека им. Ленина" в Москве. Представители экстренных служб прибыли на место и проверили этот объект. Опасных для жизни предметов найдено не было. Во время проверки эвакуация не проводилась, метро сейчас работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, торговые центры, магазины, вузы. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Теги
Россия
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