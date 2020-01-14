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В Москве построят девять новых промышленных предприятий

Планируется, что строительство завершат до 2027 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Возведение девяти промышленных предприятий запланировано в Москве до 2027 года. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что инвесторы могут арендовать у столицы земельные участки разного назначения через городские аукционы. Торги проводятся департаментом Москвы по конкурентной политике.

Указано, что один из приоритетов развития столицы - реализация комплекса мер, которые направлены на привлечение в промышленность города новых инвесторов. В столице уже действуют различные меры поддержки этого сегмента экономики, одна из которых - возможность арендовать апрямую у города земельный участок под строительство промобъекта. Через столичные аукционы с 2013 года реализованы девять лотов, будут построены предприятия в Западном, Северо-Западном, административных округах, а также в Зеленограде. До 2027 года на юге Москвы будет построено самое крупное производство, площадь которого - 32,7 тыс. кв. м .

Согласно сравнительным данным за семь лет, примерно три компании на лот - уровень конкуренции на торгах за право аренды земли под промстроительство.

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Россия
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