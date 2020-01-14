Электробусы впервые стали курсировать по ночной Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московские электробусы впервые выведены на ночной маршрут, который проходит от Уссурийской улицы на востоке столицы до метро "Китай-город". Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Мосгортранса.

"Электробусы продолжают выходить на новые направления - сегодня инновационный транспорт начал работать на маршруте н3. Отметим, что на ночном маршруте электробусы появились впервые. Таким образом, общее число направлений, где курсируют электробусы, достигло 19", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент в Москве работают 300 электрических автобусов. Транспорт соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Электробусы имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

В городе действуют 13 ночных маршрутов - они связывают центр и дальние районы. "Такими маршрутами пользуются более 4 тыс. человек каждую ночь. Интервалы движения составляют от 15 до 30 минут. Стоимость проезда - такая же, как и днем", - уточнили в пресс-службе.

Ночной транспорт останавливается только по требованию. Так он быстрее доезжает до конечной остановки и не задерживается в пути. Маршруты работают каждую ночь до 5:30 мск.