Музеи Московского Кремля в 2019 году посетили рекордные 3,1 млн человек

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Посещаемость Музеев Московского Кремля (ММК) впервые составила более 3 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе музеев во вторник. По итогам 2018 года посещаемость составляла почти 2,9 млн человек.

"В 2019 году Музеи Московского Кремля приняли 3 млн 101 тыс. 550 посетителей. Трехмиллионный рубеж посещаемости музейного комплекса был преодолен впервые. В течение года гости музея посещали архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки, а также другие мероприятия музея, включая лекции, культурно-образовательные программы, музыкальные фестивали и мастер-классы для детей и взрослых", - сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора музея Елены Гагариной, посещаемость ММК ежегодно растет, что ставит перед руководством новые задачи и требует решений, позволяющих оптимально регулировать туристический поток. "Мы ориентируемся на то, что каждый посетитель, придя в музей, имеет право не на формальный осмотр достопримечательностей, а на полноценное знакомство с историей и архитектурой Кремля, памятниками Оружейной палаты, экспозицией соборов и Патриаршего дворца", - говорит Гагарина, чьи слова приводят в пресс-службе.

В 2019 году в Музеях Московского Кремля открылись три крупных выставочных проекта - "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", "Хранители Времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" и "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", которые посетили сотни тысяч человек. Кроме того, в парадном вестибюле Оружейной палаты прошли две юбилейные выставки - "За службу и храбрость. К 250-летию ордена святого великомученика и Победоносца Георгия", "М. Т. Калашников и Оружейная палата. К столетию со дня рождения конструктора".

Большой популярностью в Музеях Московского Кремля традиционно пользовались экскурсионные программы по территории Кремля и Оружейной палате, как обзорные, так и тематические. Кроме того, Музеи Московского Кремля провели собственные выставки во Владивостоке, в Челябинске, Перми и Уфе, а также приняли участие во многих выставочных проектах других музеев. Помимо этого в музее работал лекторий, проходили конференции и другие мероприятия.