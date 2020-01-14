{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Музеи Московского Кремля в 2019 году посетили рекордные 3,1 млн человек

Гости посещали архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки, а также другие мероприятия музея, включая лекции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Посещаемость Музеев Московского Кремля (ММК) впервые составила более 3 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе музеев во вторник. По итогам 2018 года посещаемость составляла почти 2,9 млн человек.

"В 2019 году Музеи Московского Кремля приняли 3 млн 101 тыс. 550 посетителей. Трехмиллионный рубеж посещаемости музейного комплекса был преодолен впервые. В течение года гости музея посещали архитектурный ансамбль Соборной площади, Оружейную палату, выставки, а также другие мероприятия музея, включая лекции, культурно-образовательные программы, музыкальные фестивали и мастер-классы для детей и взрослых", - сказали в пресс-службе.

По словам генерального директора музея Елены Гагариной, посещаемость ММК ежегодно растет, что ставит перед руководством новые задачи и требует решений, позволяющих оптимально регулировать туристический поток. "Мы ориентируемся на то, что каждый посетитель, придя в музей, имеет право не на формальный осмотр достопримечательностей, а на полноценное знакомство с историей и архитектурой Кремля, памятниками Оружейной палаты, экспозицией соборов и Патриаршего дворца", - говорит Гагарина, чьи слова приводят в пресс-службе.

В 2019 году в Музеях Московского Кремля открылись три крупных выставочных проекта - "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке", "Хранители Времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля" и "Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник", которые посетили сотни тысяч человек. Кроме того, в парадном вестибюле Оружейной палаты прошли две юбилейные выставки - "За службу и храбрость. К 250-летию ордена святого великомученика и Победоносца Георгия", "М. Т. Калашников и Оружейная палата. К столетию со дня рождения конструктора".

Большой популярностью в Музеях Московского Кремля традиционно пользовались экскурсионные программы по территории Кремля и Оружейной палате, как обзорные, так и тематические. Кроме того, Музеи Московского Кремля провели собственные выставки во Владивостоке, в Челябинске, Перми и Уфе, а также приняли участие во многих выставочных проектах других музеев. Помимо этого в музее работал лекторий, проходили конференции и другие мероприятия.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Москвы намерены сохранить дом Булошникова на Большой Никитской улице
Предполагается, что варианты дальнейшего использования здания будут предложены к публичному обсуждению
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС