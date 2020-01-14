Власти Москвы намерены сохранить дом Булошникова на Большой Никитской улице

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Приобретенный столицей дом Булошникова на Большой Никитской улице планируется сохранить, варианты дальнейшего использования здания обсудят с общественностью. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"24 декабря 2019 года состоялась сделка по приобретению городской компанией ООО "СитиИнвестПроект" 100% долей ООО "МэйнЭстейт", являющегося собственником помещений по адресу: ул. Большая Никитская, д. 17, стр. 1, общей площадью порядка 4,3 тыс. кв. м. В настоящее время проводится историко-культурная экспертиза и комплексная экспертиза технического состояния объекта. Здание будет приведено в надлежащее состояние. Цель приобретения объекта - его сохранение. Варианты дальнейшего использования здания будут предложены к публичному обсуждению", - сказал Ефимов.