Пациентам поликлиник Москвы открыли доступ к электронным медицинским картам

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Пациенты поликлиник Москвы получили доступ к своим электронным медицинским картам. Теперь они смогут отслеживать выданные направления, записи на прием, а также получать онлайн результаты анализов, сообщила журналистам во вторник заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Цифровизация охватывает все больше сфер жизнедеятельности, и мы хотим, чтобы человек включался в эти сферы, не отставая. С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на портале Mos.ru - доступ к электронным медицинским картам поликлиник", - сказала, добавив, что доступ можно получить на официальном портале мэра и правительства Москвы (Mos.ru) в разделе "Услуги", а также в любом из центров госуслуг "Мои документы". После обращения доступ будет открыт в течение пяти рабочих дней.

В электронную медицинскую карту будут загружены протоколы осмотров врачей в поликлинике с 2017 года, результаты лабораторных исследований (анализов), проведенных с 2019 года, выписки из стационаров с 2019 года, заключения радиологических исследований с 2019 года. Кроме того, в течение 2020 года в системе начнут отображаться выданные направления и записи на прием, рецепты, прививочные карты детей, результаты диспансеризации, информация о вызовах скорой помощи.

Самостоятельно москвичи смогут заполнить анкеты с анамнезом, историей болезни родственников, дневники здоровья. Также на портале будет обеспечена возможность обратной связи, москвичи смогут поделиться предложениями, какую еще медицинскую информацию они хотят видеть в своей электронной карте. Наиболее популярные пожелания в дальнейшем будут реализованы.

"Сегодня мы имеем огромный объем информации. Это 100 млн протоколов осмотра врачей в поликлинике, 45 млн выписанных льготных рецептов, 25 млн результатов анализов, 2,5 млн выписанных эпикризов из стационаров. Мы считаем, что этой информации вполне достаточно для того, чтобы открыть единую электронную медицинскую карту пациентам, чтобы люди могли этой информацией пользоваться", - добавила Ракова.

Заммэра отметила, что бумажные медицинские карты в поликлиниках продолжат использоваться, но столичные власти будут работать над тем, чтобы они были в полном объеме оцифрованы. "Со временем, конечно, бумажные карты должны "отойти", мы постараемся сделать это как можно быстрее. Также мы работаем над мобильной версией электронной карты, чтобы она всегда была под рукой", - пояснила Ракова.

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