Задержки в оформлении парковочных разрешений в Москве коснулись менее 1% заявлений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москвичи столкнулись с задержками в продлении разрешений на парковку машин по месту проживания из-за сбоя в работе Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это коснулось 3 тыс. запросов, что составляет менее 1% от общего числа действующих разрешений, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Именно поэтому горожане не могут продлить разрешение на бесплатную парковку автомобиля в районе. Согласно нашим данным, информация, необходимая для оказания государственной услуги, задерживается по 3 тыс. запросов от граждан. Это составляет 0,71% от общего количества действующих парковочных разрешений", - сказали в пресс-службе.

По действующему законодательству сотрудники АМПП запрашивают информацию из Росреестра через систему межведомственного электронного взаимодействия. Специалисты следят за поступлением ответов на межведомственные запросы, при первых признаках нарушения срока поступления ответа они сообщают об этом в Росреестр.

"Совместными усилиями с Департаментом информационных технологий Москвы удалось наладить поступление ответов на часть запросов, оказание услуги осуществляется на основании полученных сведений. В случае, если срок ответа на запрос о продлении парковочного разрешения истек, а разрешение не было продлено, просим автомобилистов дождаться уведомления о продлении", - отметили в пресс-службе.

Специалисты АМПП рекомендуют автомобилистам заранее подавать заявки на продление парковочных разрешений. Сделать это можно за 60 дней до истечения действия текущего разрешения. Срок оформления и внесения изменений - шесть рабочих дней.

"На данный момент в Москве действует более 420 тыс. парковочных разрешений, в среднем обрабатывается 20 тыс. заявок на парковочные разрешения в месяц", - уточнили в пресс-службе.

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