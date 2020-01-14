Вильфанд: крещенских морозов в Москве не будет

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Похолодание придет в столицу во второй половине субботы, а на Крещение, 19 января, столбики термометров опустятся до отрицательных значений. Об этом сообщил во вторник ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Небольшое понижение температуры, связанное с областью высокого давления, намечается со второй половины 18 января. В ночь на 19 температура уже понизится до отметок около минус трех - минус пяти градусов, по области - от минус одного до минус шести. Дневные температуры тоже будут отрицательными", - сказал собеседник агентства.

Однако, по словам Вильфанда, температура все равно будет выше нормы примерно на семь-восемь градусов. "Но она [температура] будет восприниматься как похолодание, потому что после трех-пяти градусов со знаком плюс понижение будет градуса на четыре. Крещенских морозов не будет, а похолодание, понижение температуры прогнозируется", - отметил метеоролог.