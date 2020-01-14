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Московский зоопарк стал лауреатом международной панда-премии в трех номинациях

Победителей выбрали в ходе открытого онлайн голосования, участие в котором приняли поклонники бамбуковых медведей со всей планеты

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский зоопарк получил три награды международной панда-премии The Giant Panda Global Awards. Он завоевал "золото" в номинации "Панда-событие года", "серебро" в категории "Панда-персона года" и "бронзу" в номинации "Любимая панда за пределами Китая", сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

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МОСКОВСКИЙ ЗООПАРК СТАЛ ТРИЖДЫ ЛАУРЕАТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАНДА-ПРЕМИИ 3 января в Бельгии состоялась торжественная церемония вручения премии The Giant Panda Global Awards. Эта высокая награда ежегодно присуждается ведущим зоопаркам, природоохранным организациям и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд. Победителей выбирают в ходе открытого онлайн голосования, участие в котором принимают поклонники бамбуковых медведей со всей Земли. В этом году наш зоопарк получил награды сразу в трех номинациях: он забрал золото в категории «панда-событие года», серебро в категории «панда-персона года» и бронзу в номинации «любимая панда за пределами Китая». Всего в рамках премии 15 номинаций, в каждой из которых за победу борются от 5 до 10 претендентов из Китая, США и Европы. Панда-событием года (“Panda moment of the year”) было единогласно признано открытие вольерного комплекса «Фауна Китая» в нашем зоопарке. Торжественное открытие с участием первых лиц России и КНР состоялось в июне прошлого года, а его главными героями были бамбуковые медведи Диндин и Жуи. Возвращение больших панд на экспозицию зоопарка стало возможным благодаря президенту РФ Владимиру Путину, а также всесторонней поддержке со стороны Правительства Москвы. Почетное второе место в номинации «Панда-персона года» (“Human panda personality of the year”) досталось генеральному директору зоопарка Светлане Акуловой. Третье место в категории «Любимая панда за пределами Китая» (“Favorite panda outside of China”) досталось нашей очаровательной Диндин. В напряженной борьбе панда уступила своим очаровательным сородичам из Мадрида и Шенбрунна. В ближайшее время три хрустальных статуэтки доставят в Московский зоопарк. Спасибо всем, кто принимал участие в голосовании! Это наша общая победа

Публикация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official)

"Всего в рамках премии The Giant Panda Global Awards 15 номинаций, в каждой из которых за победу борются от 5 до 10 претендентов из Китая, США и Европы. Панда-событием года (Panda moment of the year) было единогласно признано открытие вольерного комплекса "Фауна Китая" в Московском зоопарке, где главными героями стали бамбуковые медведи Диндин и Жуи", - говорится в сообщении.

Почетное второе место в номинации "Панда-персона года" (Human panda personality of the year) досталось гендиректору зоопарка Светлане Акуловой, а третье место в категории "Любимая панда за пределами Китая" (Favorite panda outside of China) - двухгодовалой самке Диндин. "В напряженной борьбе панда уступила своим сородичам из Мадрида (Испания) и Шенбрунна (Австрия). В ближайшее время три хрустальных статуэтки доставят в Московский зоопарк", - добавляется в сообщении.

В зоопарке отметили, что возвращение больших панд стало возможным благодаря президенту РФ Владимиру Путину, а также поддержке со стороны правительства Москвы.

Премия The Giant Panda Global Awards ежегодно присуждается ведущим зоопаркам мира, природоохранным организациям и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд. Победителей выбирают в ходе открытого онлайн голосования, участие в котором принимают поклонники бамбуковых медведей со всей планеты.

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