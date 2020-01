Московский зоопарк стал лауреатом международной панда-премии в трех номинациях

"Всего в рамках премии The Giant Panda Global Awards 15 номинаций, в каждой из которых за победу борются от 5 до 10 претендентов из Китая, США и Европы. Панда-событием года (Panda moment of the year) было единогласно признано открытие вольерного комплекса "Фауна Китая" в Московском зоопарке, где главными героями стали бамбуковые медведи Диндин и Жуи", - говорится в сообщении.

Почетное второе место в номинации "Панда-персона года" (Human panda personality of the year) досталось гендиректору зоопарка Светлане Акуловой, а третье место в категории "Любимая панда за пределами Китая" (Favorite panda outside of China) - двухгодовалой самке Диндин. "В напряженной борьбе панда уступила своим сородичам из Мадрида (Испания) и Шенбрунна (Австрия). В ближайшее время три хрустальных статуэтки доставят в Московский зоопарк", - добавляется в сообщении.

В зоопарке отметили, что возвращение больших панд стало возможным благодаря президенту РФ Владимиру Путину, а также поддержке со стороны правительства Москвы.

Премия The Giant Panda Global Awards ежегодно присуждается ведущим зоопаркам мира, природоохранным организациям и специалистам, вносящим свой вклад в сохранение, защиту и исследование больших панд. Победителей выбирают в ходе открытого онлайн голосования, участие в котором принимают поклонники бамбуковых медведей со всей планеты.