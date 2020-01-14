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Светлана Уханева назначена исполняющей обязанности начальника ЗАГС Москвы

Ранее она занимала пост заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Светланы Уханевой исполняющей обязанности начальника столичного управления ЗАГС Москвы. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Возложить исполнение обязанностей начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы на Уханеву Светлану Николаевну, заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы", - говорится в документе.

Ранее ведомство возглавляла Елена Ефремова, а Уханева занимала пост заместителя начальника управления. Ефремова занимала должность начальника управления столичного ЗАГС с 8 октября 2018 года. Ранее она была назначена на должность замруководителя Департамента здравоохранения Москвы.

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