Светлана Уханева назначена исполняющей обязанности начальника ЗАГС Москвы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении Светланы Уханевой исполняющей обязанности начальника столичного управления ЗАГС Москвы. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале мэра и правительства столицы.

"Возложить исполнение обязанностей начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы на Уханеву Светлану Николаевну, заместителя начальника управления записи актов гражданского состояния города Москвы", - говорится в документе.

Ранее ведомство возглавляла Елена Ефремова, а Уханева занимала пост заместителя начальника управления. Ефремова занимала должность начальника управления столичного ЗАГС с 8 октября 2018 года. Ранее она была назначена на должность замруководителя Департамента здравоохранения Москвы.