В Москве подготовили 37 мест для крещенских купаний

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили на территории города 37 площадок для крещенских купаний. Это меньше, чем в прошлом году, из-за аномально теплой зимы, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства столицы.

"18 и 19 января 2020 года в храмах Москвы пройдут богослужения и другие мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. Для проведения традиционных крещенских купаний организовано 37 мест на московских водоемах. Это меньше, чем в предыдущие годы, что связано с погодными условиями", - говорится в сообщении. В прошлом году для крещенских купаний было оборудовано 62 площадки.

Так, в центре Москвы будет организована одна площадка (купель в Саду имени Баумана), в Северо-Восточном административном округе - одна площадка, в Восточном административном округе - пять площадок, в Южном административном округе - две площадки, в Юго-Западном - шесть площадок, в Западном - четыре площадки, в Северо-Западном административном округе - три площадки, в Зеленоградском - две площадки, в Троицком и Новомосковском АО - 13 площадок. Планируемое время проведения Крещенских купаний - с 18:00 18 января до 18:00 19 января 2020 года.

Несмотря на меньшее число площадок для купания, в этом году ожидается больше участников, чем в прошлом, - свыше 200 тыс. человек. Все места оборудованы безопасными подходами и спусками к воде. Для комфортного купания организованы обогреваемые раздевалки, туалеты и освещение. Участники будут обеспечены горячим питьем. На прилегающей к местам купания территории имеются парковочные места для автомобилей, отмечается в сообщении.

Для обеспечения безопасности и оказания в случае необходимости медицинской помощи будет задействовано порядка 5 тыс. человек и 380 единиц техники.