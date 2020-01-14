Энергетики МОЭСК подключат к электросетям 111 домов по программе реновации в 2020 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (МОЭСК) даст 58,9 МВт мощности 111 домам, строящихся по программе реновации в 2020 году. В рамках заключенных договоров энергетики проложат новые кабельные линии напряжением 0,4 и 10 кВ, сообщила во вторник пресс-служба компании МОЭСК.

"Россети Московский регион" в 2020 году подключат к электросетям 111 домов, строящихся в рамках программы реновации. Совокупная присоединенная мощность составит 58,9 МВт. В рамках заключенных договоров энергетики проложат новые кабельные линии напряжением 0,4 и 10 кВ - там, где необходимо, с помощью метода горизонтально направленного бурения, реконструируют трансформаторные подстанции или установят новые", - говорится в сообщении.

Все объекты отнесены ко второй категории надежности, и в случае технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной. С 2017 года энергетики уже подключили к сетям 41 дом.