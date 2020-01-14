Новый детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская приступит к работе 15 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева сообщила ТАСС, что во вторник подписала приказ о назначении бывшего депутата Мосгордумы Ольги Ярославской на пост уполномоченного по правам ребенка в Москве, она приступит к работе в среду.

"Сегодня мы подписали приказ, работать она начнет с завтрашнего дня", - сказала Потяева.

Потяева отметила, что опыт работы позволит Ярославской грамотно выполнять функции по защите прав детей в столице. "Она прошла все ступени в образовательной организации - от пионервожатой до директора школы, была и учителем, и заведующей детсадом, умеет работать с разными категориями детей - от дошкольного до трудного подросткового возраста. И с родителями детей она работала", - пояснила уполномоченный.

По ее словам, работа в Мосгордуме позволила Ярославской приобрести навыки законотворческой деятельности и ознакомиться с правовыми документами. "И последнее место работы - она была директором большого центра военно-патриотической воспитательной работы "Патриот", глубоко погрузилась в аспекты воспитательной работы", - сказала Потяева.

По информации на сайте Мосгордумы, Ярославская родилась 25 мая 1968 года, окончила Московский областной государственный институт физической культуры, была пионервожатой, учителем физкультуры, заместителем директора, также имеет опыт работы госслужащего Департамента образования Москвы, где курировала образовательные учреждения для детей-сирот и детей-инвалидов. В 2005 году была назначена на должность директора школы № 1298, а в 2006 году победила в конкурсе "Женщина - директор года". Была депутатом Мосгордумы с 2014 по 2019 год.

С 2009-го по сентябрь 2019 года пост детского омбудсмена столицы занимал Евгений Бунимович - российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. В 2019 году Бунимович выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко" и 8 сентября был избран по шестому одномандатному округу, в связи с чем сложил полномочия омбудсмена.