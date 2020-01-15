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В Москве ожидаются гололедица и небольшие осадки

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Облачная погода с небольшими осадками и температурой до трех градусов тепла ожидается 15 января в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от одного до трех градусов тепла, аналогичная температура сохранится и ночью. В Подмосковье ожидаются небольшие заморозки. Днем и ночью температура по области будет колебаться от минус двух до трех градусов тепла.

Порывы юго-западного ветра в Московском регионе днем могут достигать 15 м/с, ночью - 17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице и области до 17 января.

Атмосферное давление в Москве и Подмосковье составит 752 мм ртутного столба.

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Россия
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