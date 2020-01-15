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Жители Москвы смогут предложить идеи по улучшению организации работы МЦД

Проект запустят 21 января, и в течение десяти дней его участники смогут высказать свое мнение по вопросам тематического оформления

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москвичи смогут поделиться идеями об улучшении работы Московских центральных диаметров (МЦД) и обсудить ряд вопросов по развитию этого вида транспорта в рамках нового краудсорсинг-проекта на платформе crowd.mos.ru. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В начале 2020 года мы запускаем серьезный для Москвы краудсорсинг-проект, он посвящен Московским центральным диаметрам. Новый транспортный проект нуждается в идеях жителей города. Процесс будет проходить в три этапа: "Предлагай", "Обсуждай", "Оценивай". Идеи жителей, отобранные экспертами, будут реализованы в столице", - рассказал порталу руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Проект запустят 21 января, и в течение десяти дней его участники смогут высказать свое мнение по вопросам тематического оформления МЦД, обсудить навигацию в поездах и на станциях, предложить идеи по улучшению информирования и поделиться мнением о том, как сделать поездку наиболее комфортной для пассажиров. Кроме того, горожане получат возможность рассказать об организации системы пригородного и городского железнодорожного транспорта в других странах. Также москвичи смогут выразить мнение по поводу мероприятий, которые им было бы интересно посетить в павильоне Московских центральных диаметров на площади у Киевского вокзала.

Платформа crowd.mos.ru действует с 2014 года, за время ее работы москвичи обсудили около 20 проектов, среди которых "Московские поликлиники", "Активное долголетие", "Наш город", "Музеи Москвы" и другие. Горожане предложили порядка 100 тыс. идей, из которых 3,5 тыс. были отобраны для дальнейшей реализации.

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