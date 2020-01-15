Чаще всего в 2019 году в Москве вступали в брак люди в возрасте 25-34 лет

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Возраст от 25 до 34 лет стал самым популярным для регистрации брака у москвичей в 2019 году, всего отношения оформили более 83 тыс. пар. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Чаще всего регистрируют браки жители столицы в возрасте 25-34 лет. В 2019 году свадьбу сыграли более половины мужчин и 49% женщин такого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в возрасте от 18 до 24 лет женятся и выходят замуж около 13% мужчин и 22% женщин, еще около 35% мужчин и 28% женщин играют свадьбу в возрасте 35-64 лет. При этом в 2019 году 66% мужчин и 68% женщин вступили в брак впервые. Самым ранним возрастом регистрации брака в столице в прошлом году стали 16 лет, а самым поздним - 92 года у женщин и 97 лет у мужчин.

Наиболее востребованными ЗАГСами в 2019 году стали дворцы бракосочетания №1 и №3, а также Шипиловский, Таганский и Кутузовский отделы ЗАГС. Как отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова, слова которой приводятся в сообщении, всего в прошлом году в столице брак зарегистрировали более 83 тыс. пар, из них более 6,5 тыс. пар поженились на новых площадках, которые власти города начали открывать в необычных местах столицы в мае 2019 года. В частности, торжество теперь можно провести в "Москвариуме", "Лужниках", городских усадьбах и особняках, на стадионе "Спартак", в башнях делового центра "Москва-Сити" и других местах.