{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 33 млн человек посетили ВДНХ в Москве за 2019 год

Они гуляли, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гостями ВДНХ в Москве в 2019 году стали более 33 млн человек, что на 3 млн больше, чем в 2018-м. Об этом в среду сообщается на сайте мэра Москвы.

"В юбилейный год выставка приняла больше 33 млн гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И, конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В 2018 году на ВДНХ побывало рекордное количество посетителей - 30 млн человек, что на 5 млн больше, чем в 2017-м.

В связи с тем, что в 2019 году ВДНХ исполнилось 80 лет, юбилею выставки было посвящено более 100 мероприятий. Главные праздничные торжества состоялись с 1 по 4 августа, тогда за четыре дня гостям представили 15 концертов, восемь балетных постановок, были организованы различные представления, детские мероприятия, спортивные соревнования. В праздновании дня рождения ВДНХ приняли участие 1,2 млн человек.

Как уточняется в сообщении, в этом году продолжатся работы по возрождению ВДНХ, планируется открыть национальные павильоны таких республик, как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, кроме того, продолжится развитие ландшафтного парка. Новые музейно-выставочные экспозиции представят гостям в павильоне "Рабочий и колхозница", центре славянской письменности "Слово", центре "Космонавтика и авиация" и музее ВДНХ.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве" (ВСХВ) было принято 17 февраля 1935 года, торжественное открытие выставки состоялось 1 августа 1939 года.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СК выявил преступное сообщество во входившем в первую сотню Росэнергобанке
К уголовной ответственности привлечены 11 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС