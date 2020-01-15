Более 33 млн человек посетили ВДНХ в Москве за 2019 год

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гостями ВДНХ в Москве в 2019 году стали более 33 млн человек, что на 3 млн больше, чем в 2018-м. Об этом в среду сообщается на сайте мэра Москвы.

"В юбилейный год выставка приняла больше 33 млн гостей. Москвичи и туристы гуляли здесь, посещали экспозиции и фестивали, занимались спортом, участвовали в образовательных и досуговых проектах. И, конечно, они смогли оценить результаты программы возрождения ВДНХ", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В 2018 году на ВДНХ побывало рекордное количество посетителей - 30 млн человек, что на 5 млн больше, чем в 2017-м.

В связи с тем, что в 2019 году ВДНХ исполнилось 80 лет, юбилею выставки было посвящено более 100 мероприятий. Главные праздничные торжества состоялись с 1 по 4 августа, тогда за четыре дня гостям представили 15 концертов, восемь балетных постановок, были организованы различные представления, детские мероприятия, спортивные соревнования. В праздновании дня рождения ВДНХ приняли участие 1,2 млн человек.

Как уточняется в сообщении, в этом году продолжатся работы по возрождению ВДНХ, планируется открыть национальные павильоны таких республик, как Казахстан, Узбекистан и Киргизия, кроме того, продолжится развитие ландшафтного парка. Новые музейно-выставочные экспозиции представят гостям в павильоне "Рабочий и колхозница", центре славянской письменности "Слово", центре "Космонавтика и авиация" и музее ВДНХ.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) "Об организации Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве" (ВСХВ) было принято 17 февраля 1935 года, торжественное открытие выставки состоялось 1 августа 1939 года.