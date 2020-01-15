Число выявляемых мошенничеств в Московском регионе растет на 10% каждый год

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число регистрируемых мошенничеств в столичном регионе ежегодно растет на 10%. Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов в интервью ко Дню образования Следственного комитета РФ.

"Высокие темпы развития современного общества с неизбежностью влекут изменения в структуре преступности в целом, а также отдельных преступных проявлений. Сегодня в повседневной жизни очень часто мы сталкиваемся с мошенничеством", - сказал он. Так, по его словам, "ежегодно число регистрируемых в Московском регионе мошенничеств увеличивается на 10%".

"В 2019 году нами возбуждено на 21,7 % больше уголовных дел о мошенничестве - 168 (в 2018 году - 138). Всего в 2019 году окончено расследованием 98 уголовных дел в отношении 126 лиц (в 2018 году - 101 уголовное дело в отношении 134 лиц). С направлением прокурору и в суд удалось завершить расследование 85 уголовных дел (в 2018 году - 90)", - привел он данные статистики.

Для расследования мошенничеств привлекаются наиболее опытные следователи. "Как результат, высокое качество проведения первоначальных проверочных мероприятий позволило исключить случаи отмены надзирающими прокурорами решений о возбуждении уголовного дела", - добавил Стрижов.

Категории мошенничеств

Он признал, что категории расследуемых фактов хищений имущества и денежных средств в результате мошенничества "самые разнообразные".

"В прошедшем году, как и ранее, к уголовной ответственности нами привлекались сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, которые обманным путем убеждают людей передавать им денежные средства за содействие в решении каких-либо процессуальных действий по уголовным делам, к которым они никакого отношения не имеют либо не могут повлиять на ход их расследования", - заметил и. о. главы ГСУ. Так, по его словам, как установили следователи, столичный адвокат Житько неоднократно под предлогом передачи сотрудникам правоохранительных органов получал от родственников защищаемого им лица денежные средства за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также прекращения выявления новых эпизодов преступлений. "Следователем установлены и доказаны 4 эпизода мошенничества со стороны адвоката на сумму 1,1 млн рублей. Расследование уголовного дела в настоящее время завершается", - отметил Стрижов.

Кроме того, выявлен факт хищения путем обмана более 10 млн рублей из средств, полученных в рамках исполнения гособоронзаказа на поставку за рубеж вертолетов Ка-52 и программного обеспечения к ним. Рост стоимости работ подрядчик объяснил необходимостью привлечения дополнительных работников. Между тем, выяснилось, что официально были трудоустроены лица, не имевшие отношения к оборонной промышленности, а вся работа по гособоронзаказу осуществлялась штатными сотрудниками. "Причитающиеся фиктивным работникам в качестве зарплаты, премий и переработок денежные средства в сумме более 10 млн рублей похищены. Проведенным расследованием установлены обстоятельства обналичивания денежных средств, а также круг всех причастных лиц", - рассказал Андрей Стрижов. По его словам, расследование уголовного дела продолжается для установления иных эпизодов мошенничества.

"Деятельность по расследованию фактов хищения в результате мошенничества имущества и денежных средств, возмещения пострадавшим ущерба, а также укрепления межведомственного взаимодействия в 2020 году будет продолжена. Главное следственное управление СК РФ по Москве продолжает непримиримую борьбу с этим преступным проявлением", - заверил он.