Более 400 пар в Москве планируют заключить брак в День всех влюбленных

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 400 московских пар планируют зарегистрировать брак 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Февраль 2020 года пользуется популярностью у молодоженов. В День всех влюбленных, например, планируют пожениться около 430 пар. Самыми популярными загсами на эту дату стали Таганский, Шипиловский, Кутузовский и Зеленоградский отделы ЗАГС, а также Дворцы бракосочетания №1 и №5", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, в 2019 году 14 февраля поженились более 250 пар. В этом году праздник выпадает на пятницу, торжества будут проходить в загсах и на новых площадках, в частности, в особняке на Волхонке, городской усадьбе А. Л. Кнопа, на смотровой площадке "Панорама 360" в башне Федерация и некоторых других - на них будет проведено около 60 церемоний.

День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечается 14 февраля во многих странах мира. В России стал приобретать популярность в начале 1990-х годов. В том числе эту дату пары стали выбирать для проведения свадеб.