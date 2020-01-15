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Более 250 подъемников для людей с инвалидностью установят в домах Москвы в 2020 году

Всего в столице с 2011 года было установлено около 1,3 тыс. таких подъемников

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Власти Москвы планируют установить в текущем году свыше 250 подъемных платформ в подъездах домов, где проживают маломобильные граждане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта города Москвы.

"Планируется установить более 250 подъемных платформ. В настоящее время в девяти округах столицы уже ведутся работы по монтажу 92 платформ, в том числе 52 наклонных и 40 - вертикальных. Кроме того, в ближайшее время начнется установка подъемников для маломобильных граждан еще почти в 100 подъездах. По остальным объектам проводится проектирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в столичных новостройках уже при сдаче дома оборудованы подъемники, а в домах старой постройки такие устройства не были предусмотрены. Там платформы устанавливаются по заявкам людей с инвалидностью. Приоритет при наличии необходимых условий отдается вертикальным подъемным платформам, которые более удобны в использовании - они представляют собой мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до 4 м. Если пространства для такой конструкции недостаточно, то на стене параллельно лестничному маршу ставится более компактный подъемник наклонного типа.

В пресс-службе добавили, что всего с 2011 по 2019 год департаментом капитального ремонта было установлено порядка 1,3 тыс. подъемников для инвалидов-колясочников.

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