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В Москве арестовали мужчину, спустившегося на пути на станции метро "Боровицкая"

Он пробудет под арестом пять суток

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мужчина, который пьяным спустился на пути под прибывающий поезд на станции московского метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии, получил административный арест на пять суток. Об этом ТАСС в среду сообщила заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, инцидент произошел 8 января. Машинист успел затормозить и не сбить нарушителя, а полицейские, дежурившие на платформе станции, помогли ему подняться. "На задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности"). Судом в отношении нарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - уточнила Гузь.

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