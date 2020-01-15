Около 70 представлений фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве на выходных

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Горожане и гости столицы смогут посетить около 70 преставлений в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве в предстоящие выходные. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Более 50 площадок ждут москвичей и гостей столицы в предстоящие выходные, 18 и 19 января. В центре и округах Москвы будут проходить интересные кулинарные и творческие занятия. В этот раз для гостей подготовили около 70 спектаклей и концертов", - сообщили в пресс-службе.

В программу вошли известное кукольное шоу "Цирк на нитях", музыкальный спектакль в жанре бэби-театра, многочисленные интерактивные представления, эстрадные хиты 80-х и 90-х, акапелла, джаз и фолк. Площадки будут работать с 10:00 до 22:00.