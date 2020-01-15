Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасные предметы в ходе проверки вокзалов, школ, судов и храма Христа Спасителя в Москве, а также железнодорожных станций в Подмосковье, куда в среду поступили сообщения с угрозами взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов в Московском регионе завершена. Информация о "минировании" Белорусского, Казанского и Курского вокзалов, десяти школ, храма Христа Спасителя, судов оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Также, по данным источника, не подтвердилась информация о "минировании" железнодорожных станций в городских округах Одинцово и Красногорск Московской области.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.