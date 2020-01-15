{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о "минировании" объектов в Московском регионе оказалась ложной

Взрывоопасные предметы в зданиях не обнаружены

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Специалисты не нашли взрывоопасные предметы в ходе проверки вокзалов, школ, судов и храма Христа Спасителя в Москве, а также железнодорожных станций в Подмосковье, куда в среду поступили сообщения с угрозами взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов в Московском регионе завершена. Информация о "минировании" Белорусского, Казанского и Курского вокзалов, десяти школ, храма Христа Спасителя, судов оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Также, по данным источника, не подтвердилась информация о "минировании" железнодорожных станций в городских округах Одинцово и Красногорск Московской области.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
МЭР проверит информацию о потере Росреестром данных парковочных резидентов в Москве
Ранее Росреестр сообщал, что увеличение сроков предоставления услуг, в том числе связанных с выдачей разрешений на парковку, произошло из-за резко возросшего количества запросов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС