"КамАЗ" поставит Мосгортрансу 200 электробусов за 11,4 млрд рублей

КАЗАНЬ, 15 января. /ТАСС/. ПАО "КамАЗ" победило в тендере на поставку 200 электробусов для "Мосгортранса" на 11,4 млрд рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Стоимость одного электробуса превышает 56,9 млн рублей. Согласно графику исполнения контракта, первые 10 электробусов нужно будет поставить в срок с 1 по 29 февраля. Поставка еще 30 электробусов ожидается до конца марта. Завершить поставки планируется к концу августа текущего года. Сервисное обслуживание рассчитано до июля 2035 года.

По данным Мосгортранса на конец 2019 года, в городе на линиях общественного транспорта курсирует более 260 электрических автобусов на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города, все они отечественного производства "КамАЗ" или ГАЗ. Новый транспорт работает на 18 столичных маршрутах. С начала работы в сентябре 2018 года электробусы перевезли более 20 млн человек.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами компании являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).