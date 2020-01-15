Сотрудники ТАСС получили премии Москвы за 2019 год в области журналистики

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин в среду вручил премии Москвы за 2019 год в области журналистики, среди награжденных четыре сотрудника информационного агентства ТАСС. Церемония состоялась в историческом Белом зале столичной мэрии на Тверской улице.

"Очень важно отметить людей, которые весь предыдущий год и прежние периоды нашей жизни активно участвуют в строительстве и развитии Москвы. Журналистов никогда не причисляли ни к тем, ни к другим, но сегодняшние реалии таковы, что без журналистики полноценного функционирования и развития города представить себе невозможно", - сказал Собянин на вручении премий.

По его словам, без активной работы журналистов невозможно представить коммуникации с огромным населением Москвы, невозможно представить правильность принятия решений, их актуальность, своевременность. Мэр отметил, что во многом взгляды представителей СМИ на развитие города или отношение к тем или иным событиям отличаются от взглядов правительства. "Главное, что нас объединяет, - это любовь к Москве, к москвичам и нашей стране", - добавил он.

Ежегодно присуждается до 15 премий Москвы как редакционным коллективам, так и отдельным журналистам. Размер премии - 1 млн рублей. В ТАСС премии в области журналистики получили руководитель редакции политической информации Ирина Вьюнова, руководитель редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации Татьяна Хан, специальный корреспондент редакции новостей Московского региона Александра Рыжкова, а также специальный корреспондент редакции политической информации Иван Ухин.

Всего лауреатами премии Москвы 2019 года в области журналистики стали 19 человек, в том числе завкафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский, замдиректора дирекции информационных программ "Вести" телеканала "Россия-1" Андрей Медведев, обозреватель газеты "Московский комсомолец" Михаил Ростовский, специальный корреспондент телеканала "ТВ Центр" Матвей Шестаков, главный редактор журнала "Огонек" Сергей Агафонов, начальник службы эфира дирекции информационных программ "Первого канала" Сергей Андреев и другие.

Собянин также наградил первого секретаря Союза журналистов Москвы Людмилу Щербину знаком отличия "За безупречную службу городу Москве", а председателя редакционного совета журнала "Наука и религия" Ольгу Брушлинскую благодарностью мэра Москвы.